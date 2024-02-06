На ВДНХ общество "Знание" открыло финальную часть "Аллеи славы"

«В этих стелах собрано более 600 подлинных золотых медалей, завоеванных на Олимпийских играх и других международных состязаниях. Теперь, прогуливаясь по Выставке «Россия», мы можем смотреть на ваши победы и гордиться ими как своими. Благодарю вас, ваших тренеров, членов команд и ваших родных за то, что вы многократно доказали: для нас нет ничего невозможного. Когда мы едины, Россию не победить», — сказал он.