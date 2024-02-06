В Москве нашли пугающих снеговиков

В Москве в районе Преображенское обнаружили необычных снеговиков. Фотографиями творений москвичей поделился Telegram-канал «Москва 125».

На одной из фотографий видно, что жители столицы вылепили из снега голову козла на стволе дерева. Из головы скульптуры торчат ветки. Другая расположившаяся на дереве скульптура изображает лицо Деда Мороза.

Между двух стволов другого дерева оказалось изваяние в виде привидения. На другом москвичи вылепили большого осьминога. Также были обнаружены две фигуры снеговиков, изображающих мягкие игрушки в виде медведей. Скульптура большего размера оказалась ближе к земле, снеговик поменьше расположился на стволе дерева.