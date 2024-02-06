Дом для электробусов «Салтыковка» упростил путь москвичей до 15 станций метро
Более 825 тысяч поездок совершили по маршрутам, которые обслуживает третий Дом для электробусов «Салтыковка», за месяц его работы. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.
По его словам, в «Салтыковке» обеспечивают работу четырех маршрутов наземного городского транспорта, которые связывают сразу 11 столичных районов, а также подмосковный город Реутов. После открытия нового современного дома для электробусов пассажирам стало проще добираться до 15 станций метро, Московского центрального кольца, а также третьих и вторых Московских центральных диаметров.
Трудоустроиться в новом автопарке, площадь которого составляет порядка трех гектаров, смогли 500 москвичей. Для них обустроили комнаты отдыха, столовые, душевые и раздевалки. Парковаться же здесь могут 100 электробусов большого класса. В ближайшее время здесь планируют начать обслуживание еще восьми маршрутов.
— Дом для электробусов «Салтыковка» в ближайшее время обеспечит работу еще 8 маршрутов. На полную мощность планируется выйти уже до конца марта 2024 года, — отметил Ликсутов.
Порядка двухсот ультрабыстрых зарядных станций для электробусов разместят в столице в текущем году. Новые станции расположатся рядом с транспортными маршрутами и на конечных остановках.