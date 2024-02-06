Власти Москвы восстановили более 20 домов писателей и поэтов с 2015 года

Специалисты в рамках программы капитального ремонта жилого фонда с 2015 года привели в порядок более 20 домов столицы, связанных с именами писателей и поэтов, сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства города.

© фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Поэт-песенник и прозаик, автор знаменитых песен "Катюша", "Ой, цветет калина", "В лесу прифронтовом" Михаил Исаковский жил в доме 2/6 на Большой Бронной улице с 1970 по 1973 год.

16-этажный многоквартирный жилой дом был построен в 1968 году по индивидуальному проекту. Специалисты восстановили фасад здания в 2023 году, а также починили крышу, подъезд и подвал. Внутри сооружения были заменены инженерные системы.

Общественник, историк, писатель и автор книги "Непридуманное" Лев Разгон жил в доме 53 на Люсиновской улице, который построили в 1958 году по индивидуальному проекту в неоклассическом стиле. Работы по ремонту внутренних систем и фасада дома были также закончены в 2023 году.

Специалисты восстановили геометрию рустов и элементы венчающего карниза.

"Специалисты обновили цоколь, отремонтировали входные группы, привели в порядок балконы, а также заменили отливы и отмостку", – уточнили в пресс-службе.

Третьим зданием, которое также связано с именами поэтов и писателей, является дом 3 во втором Павловском переулке. Здесь с 1914 по 1915 год, в арендованной квартире, жил поэт Сергей Есенин вместе со своей первой женой Анной Изрядновой. Это пятиэтажное здание 1910 года постройки отремонтировали в 2022 году.

В ходе ремонта специалисты починили фасад и заменили внутридомовые коммуникации. Наружные стены были обработаны защитными растворами, также была проведена вычинка кирпичной кладки. Затем фасаду вернули исторический алавастровый цвет.