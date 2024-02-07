Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за снегопада

Водителям в Москве порекомендовали пересесть на общественный транспорт в связи со снегопадом, который продлится до четверга, 8 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Средняя скорость движения в городе составляет 24 километра в час. Затруднения в движении отмечают на МКАД в районе улицы Молдагуловой, ТТК в районе улицы Сущевский Вал и Ярославском шоссе в районе дома № 59.

— Будьте аккуратными: соблюдайте скоростной режим, не совершайте резких маневров и не отвлекайтесь на телефон во время движения. За ситуацией на дорогах следит Ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи Дорожного патруля. В том числе экипажи на базе КамАЗ, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Циклон «Ольга» 7 февраля принесет в Москву порядка четверти месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, в столице выпадет от 9 до 12 миллиметров осадков, что станет рекордным количеством для этого дня за последние 29 лет.