Пресс-служба Московского зоопарка в понедельник, 5 февраля, поделилась кадрами с необычным заплывом тюленя, вообразившего себя подводной лодкой.

На видео животное стремительно движется по своему водному вольеру. Тюлень сконцентрирован на цели и не отходит от курса до самого конца, после чего сворачивает в сторону. В это же время на заднем плане виден другой тюлень, который озадаченно смотрит на своего товарища.

— Внимание! Вы находитесь по курсу движения подводной лодки! Фух, свернула в сторону, — следует из подписи к публикации.

В январе столичный зоосад поделился кадрами с загадочным поведением сивуча Дино. Представитель семейства тюленевых плавает в воде, с особой внимательностью изучая пришедших посмотреть на него гостей. Животное неторопливо сканирует собравшихся своими крупными голубыми глазами.

Московский зоопарк также выложил кадры с беззаботной зимней игрой моржей. На видео животные неторопливо играют со льдинкой, плавающей у них в бассейне.