«Свернула в сторону»: Московский зоопарк показал тюленя-подводную лодку
Пресс-служба Московского зоопарка в понедельник, 5 февраля, поделилась кадрами с необычным заплывом тюленя, вообразившего себя подводной лодкой.
На видео животное стремительно движется по своему водному вольеру. Тюлень сконцентрирован на цели и не отходит от курса до самого конца, после чего сворачивает в сторону. В это же время на заднем плане виден другой тюлень, который озадаченно смотрит на своего товарища.
— Внимание! Вы находитесь по курсу движения подводной лодки! Фух, свернула в сторону, — следует из подписи к публикации.
В январе столичный зоосад поделился кадрами с загадочным поведением сивуча Дино. Представитель семейства тюленевых плавает в воде, с особой внимательностью изучая пришедших посмотреть на него гостей. Животное неторопливо сканирует собравшихся своими крупными голубыми глазами.
Московский зоопарк также выложил кадры с беззаботной зимней игрой моржей. На видео животные неторопливо играют со льдинкой, плавающей у них в бассейне.
В ноябре столичный зоосад опубликовал видео с морскими котиками, чья стремительность и «иномировой облик» раскрываются в полную силу. На кадрах грациозное животное ныряет под воду и выполняет плавные повороты.