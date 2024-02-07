В Мосгордуме наградили юных москвичей за героизм
За героизм и спасение жизней людей, попавших в беду, в Мосгордуме наградили юных москвичей медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». «Вечерняя Москва» рассказывает о некоторых из них.
Акция «Дети-герои» впервые прошла десять лет назад по инициативе заместителя председателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева. Мальчиков и девочек, проявивших героизм, смелость и смекалку, награждали по всей стране.
В День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, прошла юбилейная акция. В Парадном зале Мосгордумы наградили юных москвичей, проявивших героизм и спасших чью-то жизнь.
— Мы пригласили детей-героев в Мосгордуму и вручили им награды по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Каждый из них совершил героический поступок, спас жизнь человека в различных опасных ситуациях. Каждый из этих ребят — герой, на которого равняется не только молодое поколение, но и каждый здравомыслящий человек. Дай бог, чтобы как можно больше таких детей было в нашей стране, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Быть неравнодушным
Ученица школы № 947 Ольга Седова — участница юнармейского движения, имеет второй юношеский разряд по плаванию. Свою награду она получила за спасение десятилетнего мальчика, который тонул в реке.
— Это лето я проводила у одноклассницы в деревне под Волгоградом. На речке, протекающей рядом с их домом, есть место, где дно резко уходит вниз. При этом течение на этой реке очень сильное, — рассказывает школьница.
В тот день на пляже было много людей, среди которых было и двое мальчиков лет десяти. Один из них поплавал и вышел на берег, а другой не смог доплыть до отмели и стал звать на помощь. То, что рассказала Ольга дальше, и есть героизм. В первую очередь он заключается в неравнодушии и искреннем желании помочь.
— Мальчик стал звать на помощь. В воде и на берегу было много людей, но они, наверное, решили, что он шутит. А я поплыла к нему и в какой-то момент поняла, что не могу достать ногами дна, — вспоминает десятиклассница.
Когда она подплыла к утопающему ребенку, тот крепко схватился за нее. Вместе они какое-то время плыли по течению.
— Я заметила ветку, которая свисала с дерева и находилась невысоко от воды. Сумела схватиться за нее и некоторое время удерживала и себя, и мальчика. Эта спасительная «соломинка» помогла оценить обстановку и найти место, где мы могли бы выбраться из реки. Я помогла мальчику выйти на берег, расчистив территорию от камышей и мусора. А потом мы вернулись на пляж, — рассказала Ольга.
Папа девочки-героя Владимир Седов отмечает, что юнармейцев учат многим полезным навыкам. Ольга прошла обучение по модулю «морской спасатель», поэтому знала, что делать в подобной ситуации. И все-таки главное — не практические умения, а готовность прийти на помощь человеку в опасной ситуации. Это качество, по словам отца Ольги, у девочки были всегда.
— Мы гордимся дочерью. Я считаю, что это действительно героический поступок. Она спасла жизнь человека — мальчик жив-здоров, — говорит Владимир Седов.
Каждая жизнь бесценна
Девятилетний московский школьник Елисей Дегальцев вместе с родителями отдыхал в деревне Елейкино в Тверской области. Гуляя по деревенской улице, мальчик заметил, что в доме, где жили пожилые супруги и их маленький внук, начался пожар.
Елисей сразу же сообщил о пожаре родителям, которые и вызвали пожарных. Пока расчет добирался до места, юный москвич обежал всю деревню, стучал людям в окна, звал на помощь. Вернувшись к горящему дому, он отвязал собаку во дворе, по которому начал распространяться огонь.
Маленького ребенка, которого взрослые вынесли из горящего дома, Елисей незамедлительно отвел к себе домой. Вместе с братом он успокаивал малыша до приезда скорой помощи.
Пригодились знания
Награжденный девятиклассник Александр Москвин тоже летом помогал тушить пожар на территории дачного товарищества в Подмосковье. Он оказался первым, кто увидел пламя, разгорающееся в одном из домов. Вместе с отцом они схватили ведра и побежали на место происшествия.
Александр рассказал, что ему пригодились знания, полученные в кадетском классе. Он организовал поднос воды, а взрослые тушили пламя, пока не приехали пожарные.
Спасатели признали, что мальчик все сделал правильно, а начальник территориального управления «Мособлпожспас» выразил благодарность кадету профильного класса МЧС России за проявленные мужество и отвагу.
Кроме того, 2 февраля медали получили кадеты Дмитрий Крюков, Руслан Мустафаев, Роман Титов и Арсений Бурковский. Они оказались рядом с человеком, у которого случился сердечный приступ. Мальчики оказывали ему первую помощь до приезда медиков.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации, представитель Мосгордумы в Совете Федерации:
— Поступки детей-героев должны быть примером для всех людей, о них нужно знать. Акции чествования юных героев проходят во всех субъектах России, мы наградили детей, которые живут в Москве и совершили настоящие героические поступки. Часто мы говорим, что молодежь уже не та. Но вот они, наши дети, которые просто так совершили поступок, понимая, что, кроме них, никто не смог бы помочь человеку, который попал в беду.