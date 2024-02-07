В Мосгордуме наградили юных москвичей за героизм

За героизм и спасение жизней людей, попавших в беду, в Мосгордуме наградили юных москвичей медалями Совета Федерации «За проявленное мужество». «Вечерняя Москва» рассказывает о некоторых из них.

Акция «Дети-герои» впервые прошла десять лет назад по инициативе заместителя председателя Совета Федерации, Героя России Юрия Воробьева. Мальчиков и девочек, проявивших героизм, смелость и смекалку, награждали по всей стране.

В День разгрома советскими солдатами немецко-фашистских войск в Сталинградской битве, 2 февраля, прошла юбилейная акция. В Парадном зале Мосгордумы наградили юных москвичей, проявивших героизм и спасших чью-то жизнь.

— Мы пригласили детей-героев в Мосгордуму и вручили им награды по поручению председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Каждый из них совершил героический поступок, спас жизнь человека в различных опасных ситуациях. Каждый из этих ребят — герой, на которого равняется не только молодое поколение, но и каждый здравомыслящий человек. Дай бог, чтобы как можно больше таких детей было в нашей стране, — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Быть неравнодушным

Ученица школы № 947 Ольга Седова — участница юнармейского движения, имеет второй юношеский разряд по плаванию. Свою награду она получила за спасение десятилетнего мальчика, который тонул в реке.

— Это лето я проводила у одноклассницы в деревне под Волгоградом. На речке, протекающей рядом с их домом, есть место, где дно резко уходит вниз. При этом течение на этой реке очень сильное, — рассказывает школьница.

В тот день на пляже было много людей, среди которых было и двое мальчиков лет десяти. Один из них поплавал и вышел на берег, а другой не смог доплыть до отмели и стал звать на помощь. То, что рассказала Ольга дальше, и есть героизм. В первую очередь он заключается в неравнодушии и искреннем желании помочь.

— Мальчик стал звать на помощь. В воде и на берегу было много людей, но они, наверное, решили, что он шутит. А я поплыла к нему и в какой-то момент поняла, что не могу достать ногами дна, — вспоминает десятиклассница.

Когда она подплыла к утопающему ребенку, тот крепко схватился за нее. Вместе они какое-то время плыли по течению.

— Я заметила ветку, которая свисала с дерева и находилась невысоко от воды. Сумела схватиться за нее и некоторое время удерживала и себя, и мальчика. Эта спасительная «соломинка» помогла оценить обстановку и найти место, где мы могли бы выбраться из реки. Я помогла мальчику выйти на берег, расчистив территорию от камышей и мусора. А потом мы вернулись на пляж, — рассказала Ольга.

Папа девочки-героя Владимир Седов отмечает, что юнармейцев учат многим полезным навыкам. Ольга прошла обучение по модулю «морской спасатель», поэтому знала, что делать в подобной ситуации. И все-таки главное — не практические умения, а готовность прийти на помощь человеку в опасной ситуации. Это качество, по словам отца Ольги, у девочки были всегда.

— Мы гордимся дочерью. Я считаю, что это действительно героический поступок. Она спасла жизнь человека — мальчик жив-здоров, — говорит Владимир Седов.

Каждая жизнь бесценна

Девятилетний московский школьник Елисей Дегальцев вместе с родителями отдыхал в деревне Елейкино в Тверской области. Гуляя по деревенской улице, мальчик заметил, что в доме, где жили пожилые супруги и их маленький внук, начался пожар.

Елисей сразу же сообщил о пожаре родителям, которые и вызвали пожарных. Пока расчет добирался до места, юный москвич обежал всю деревню, стучал людям в окна, звал на помощь. Вернувшись к горящему дому, он отвязал собаку во дворе, по которому начал распространяться огонь.

Маленького ребенка, которого взрослые вынесли из горящего дома, Елисей незамедлительно отвел к себе домой. Вместе с братом он успокаивал малыша до приезда скорой помощи.

Пригодились знания

Награжденный девятиклассник Александр Москвин тоже летом помогал тушить пожар на территории дачного товарищества в Подмосковье. Он оказался первым, кто увидел пламя, разгорающееся в одном из домов. Вместе с отцом они схватили ведра и побежали на место происшествия.

Александр рассказал, что ему пригодились знания, полученные в кадетском классе. Он организовал поднос воды, а взрослые тушили пламя, пока не приехали пожарные.

Спасатели признали, что мальчик все сделал правильно, а начальник территориального управления «Мособлпожспас» выразил благодарность кадету профильного класса МЧС России за проявленные мужество и отвагу.

Кроме того, 2 февраля медали получили кадеты Дмитрий Крюков, Руслан Мустафаев, Роман Титов и Арсений Бурковский. Они оказались рядом с человеком, у которого случился сердечный приступ. Мальчики оказывали ему первую помощь до приезда медиков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Инна Святенко, заместитель председателя Совета Федерации, представитель Мосгордумы в Совете Федерации: