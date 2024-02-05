В Москве продлили желтый уровень погодной опасности

Синоптики продлили желтый уровень погодной опасности в Москве до вечера 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

Причиной стала ожидаемая гололедица — соответствующее предупреждение действует до девяти часов вечера вторника. При этом, согласно прогнозу, гололедица прогнозируется и 7-8 февраля.

Первая половина рабочей недели также ознаменуется небольшим снегом, в понедельник температура будет варьироваться от минус 1 до минус 3 градусов, во вторник — от минус 2 до минус 4. Ветер в эти дни ожидается западный и северо-западный со скоростью 5-10 метров в секунду.