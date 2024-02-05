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29 февраля на сцене Crocus City Hall выступят Александр Шоуа & группа «Непара»

Большой концерт пройдет в честь юбилея Александра Шоуа. Создатель группы Непара отмечает полвека, 20 из которых он непрерывно дарит поклонникам песни, неподвластные времени. Их слушают поколения меломанов!

29 февраля на сцене Crocus City Hall выступят Александр Шоуа & группа «Непара»
© пресс-служба Crocus City Hall

«Полувековой юбилей требует определённого подхода, что и привело нас с командой провести этот год так, словно каждый концерт, каждое небольшое выступание- юбилей, и дату для большого концерта мы выбрали не случайную. Как говорится, 50 раз в жизни, а 29 февраля раз в 4 года», – поделился Александр Шоуа.

«В пятьдесят также хочется романтики и любви. Ну…. Может, с небольшим намёком на домашний уют. И не верьте никому, кто доказывает обратное! Когда-то я переживал, что мне исполнится 30… Сегодня мне 50…. и хорошо, что до шестидесятилетнего юбилея еще есть время!» - добавил Александр.

Творчество Александра Шоуа & группы «Непара» получило необычайный отклик в сердцах поклонников за свои проникновенные тексты, неповторимый стиль исполнения и настоящие эмоции. Хиты «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

29 февраля зал Crocus City Hall наполнится невероятной энергетикой и романтическим настроением – Александр Шоуа & группа «Непара» исполнят не только полюбившиеся всеми хиты, но и совершенно новые синглы.

Зрителей ждут неожиданные выступления и НАСТОЯЩИЕ ЭМОЦИИ.

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Александр Шоуа