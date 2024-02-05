29 февраля на сцене Crocus City Hall выступят Александр Шоуа & группа «Непара»

Большой концерт пройдет в честь юбилея Александра Шоуа. Создатель группы Непара отмечает полвека, 20 из которых он непрерывно дарит поклонникам песни, неподвластные времени. Их слушают поколения меломанов!

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«Полувековой юбилей требует определённого подхода, что и привело нас с командой провести этот год так, словно каждый концерт, каждое небольшое выступание- юбилей, и дату для большого концерта мы выбрали не случайную. Как говорится, 50 раз в жизни, а 29 февраля раз в 4 года», – поделился Александр Шоуа.

«В пятьдесят также хочется романтики и любви. Ну…. Может, с небольшим намёком на домашний уют. И не верьте никому, кто доказывает обратное! Когда-то я переживал, что мне исполнится 30… Сегодня мне 50…. и хорошо, что до шестидесятилетнего юбилея еще есть время!» - добавил Александр.

Творчество Александра Шоуа & группы «Непара» получило необычайный отклик в сердцах поклонников за свои проникновенные тексты, неповторимый стиль исполнения и настоящие эмоции. Хиты «Они знакомы давно» и «Милая» были удостоены статуэтками «Золотой граммофон», а песня «Плачь и смотри», которая является визитной карточкой группы, завоевала победу в фестивале «Песня года».

29 февраля зал Crocus City Hall наполнится невероятной энергетикой и романтическим настроением – Александр Шоуа & группа «Непара» исполнят не только полюбившиеся всеми хиты, но и совершенно новые синглы.