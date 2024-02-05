Модернизация МЦД сократит путь из Москвы в Калугу в три раза

После модернизации Центрального транспортного узла поезда станут ходить до Калуги в два–три раза быстрее. Об этом в понедельник, 5 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы, глава департамента транспорта и дорожно-транспортного развития Максим Ликсутов.

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По его словам, в ходе работ специалисты также улучшат сообщение между соседними городами: Малоярославцем, Балабаново, Наро-Фоминском и Обнинском. Отсюда можно будет добраться до крупнейших обрабатывающих и промышленных производств, а также институтов ядерной физики и других предприятий.

— С модернизацией Центрального транспортного узла в Калужской, Ивановской, Тульской и других соседних с Москвой областях значительно сократится интервал движения поездов, улучшится транспортная доступность для промышленных предприятий и научно-исследовательских институтов, — передает слова заммэра Telegram-канал «Дептранс Москвы».