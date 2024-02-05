Театр, выставки, концерты: куда сходить в Москве в феврале

Яркие комедии, громкие фестивали или познавательные выставки? Подборку самых интересных событий февраля вместе с сервисом «Яндекс Афиша» подготовила «Вечерняя Москва».

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Театр

«Мамма мимо! Или Мюзикл пошел не так»

Весь февраль, театр «Маска», 12+.

«Мамма мимо!» — оригинальная постановка, объединившая в себе мюзикл шведской группы «ABBA» под названием «Mamma Mia!» и российскую жизнь, полную непредсказуемости.

По сюжету российский бизнесмен придумывает, какой бы презент преподнести своей жене, ведь ее день рождения совсем скоро. Он решает подарить ей мюзикл, основанный на песнях легендарной группы «ABBA».

Хиты, проверенные временем, надежная команда сценаристов и актеров! Казалось бы, ну что может пойти не так?

«Мужчина на все руки»

3, 17 февраля, Театриум на Серпуховке, 18+.

От разъяренной любовницы, вломившейся в квартиру в готовности все рассказать жене, может спасти только внезапный конец света... Или сотрудник благотворительной организации. В конце концов ведь это его обязанность — спасать и помогать. Но что он может сделать в такой, казалось бы, безвыходной ситуации? Это зрителям предстоит выяснить в безумной комедии «Мужчина на все руки».

«О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета»

15 февраля, Губернский театр, 16+.

Каждый настоящий мужчина — это прежде всего опора для его любимой женщины. Но что чувствуют и о чем говорят мужчины, когда женщин рядом нет? В компании друзей наконец-то можно сбросить все маски и стереотипы и выговориться, не боясь показаться слабым.

В городе N, в самом обыкновенном офисном кабинете мужчины готовятся к банкету по очередному поводу, каких немало. А любое застолье с коллегами, как известно, — это проверка на прочность, щедрость и другие важные для мужчины качества.

Спектакль «О чем плачут мужчины, или Репетиция банкета» — это гротеск-комедия о любви и нежности, о мужчинах и женщинах, о проблемах и их решениях.

«Пигмалион»

1, 29 февраля, Театр им. Вл. Маяковского, 16+.

«Пигмалион» — одна из самых известных пьес Бернарда Шоу, на создание которой автора вдохновил миф о Пигмалионе, презирающего женщин, но влюбившегося в созданную им же статую Галатеи.

В образе Пигмалиона выступает талантливый и состоятельный профессор Генри Хиггинс, который, встретившись с Элизой Дулиттл, спорит со своим другом, что сделает из этой вульгарной девицы настоящую леди.

Абсурдная и, казалось бы, невозможная идея настолько завлекает профессора, что он ставит перед собой недостижимую цель — создать не просто совершенную женщину, а новую Еву. Спектакль пропитан оригинальностью, остроумием и демократическим духом.

Выставки

«Найти Бэнкси»

До 1 марта, ВДНХ, 12+.

Бэнкси — одна из величайших загадок художественного мира. Его работы продаются за огромные деньги, граффити вырубаются прямо из стен. Его преследует как полиция, так и общественность, но еще никому не удавалось узнать, кто же скрывается под громким псевдонимом. Анонимность придает его творчеству загадочность и уникальность, вызывает интерес как у далеких от искусства людей, так и у именитых коллекционеров.

Погрузиться в мир уличного искусства, увидеть красного слона, побывать в отеле с самым худшим видом на Земле, рассмотреть в деталях воссозданную мастерскую художника, «прокатиться» в вагоне лондонского метро и запечатлеть себя в истории, оставив «тэг», можно на выставке «Найти Бэнкси».

«Пять языков любви»

До 7 марта, The Place, 12+.

«5 языков любви» — это выставка, основанная на теории Гэри Чепмена — американского писателя и психолога. Она призвана помочь каждому создать гармоничные отношения или перейти на более качественный уровень в уже существующих, а также научиться больше себя любить и понимать.

Первая в России художественно-интерактивная выставка, посвященная проблеме взаимоотношений и выражения чувств, не только расскажет о пяти языках любви, но и поможет каждому посетителю выяснить, какой эмоциональный язык подходит ему.

«Живешь лишь однажды»

До 29 февраля, Марс, 18+

«Живешь лишь раз» — арт-инсталляция с дополненной реальностью, которая позволит каждому посетителю совершить путешествие по легендарному шедевру Иеронима Босха. «Сад земных наслаждений» — самый известный триптих художника. Он представляет своеобразное изображение Рая, в котором царят хаос и сладострастие.

Посещение арт-инсталляции — это возможность пройти через Рай, Сад Распутства и Ад самостоятельно или просто погрузиться в одну из самых загадочных картин человечества.

Концерты

Фестиваль «Будущее»

1, 2, 3, 4 февраля, МТС Live Холл, 16+.

Фестиваль «Будущее» — прекрасная возможность услышать вживую и спеть вместе сразу с несколькими любимыми исполнителями в разных музыкальных направлениях — от рэпа и рока до инди и техно.

На сцене соберутся и выложатся по полной самые свежие и молодые исполнители. Каждый день выступают разные артисты, а это значит, что можно посетить весь фестиваль или выбрать день, когда выступают только любимые музыканты.

Волна драйва и веселья гарантирована каждому!

Big Love Show

10 февраля, Live Арена, 12+.

Самое громкое событие на сцене поп-музыки: Love Radio приглашает на грандиозный фестиваль Big Love Show 2024!

Давно полюбившиеся артисты снова соберутся под одной крышей и исполнят свои самые горячие хиты и громкие новинки. А световые эффекты, необычные образы и безумные декорации точно впечатлят даже самых искушенных слушателей.

Яркие эмоции и заряд энергии гарантированы!

24 февраля, Крокус Сити Холл, 6+.

Любимая всеми Любовь Успенская снова на сцене родной столицы, еще и не одна, а со специальными гостями: Ириной Дубцовой, Николаем Басковым, «Руки Вверх!» и другими звездами эстрады.

Любовь Успенская — одна из самых известных и любимых голосов России. Ее песни давно цепляют за душу своим неповторимым исполнением и запоминающимися мотивами. Несомненно, на протяжении всей своей музыкальной карьеры Любовь Успенская поражает слушателей обаянием и харизмой.

На концерте она конечно же исполнит свои знаменитые шлягеры «Люба-Любонька», «К единственному нежному», «Лети, моя девочка», «Карусель», «Пропадаю я» и многие другие песни.

Стендап

Женский Stand-up

2, 3, 4 февраля Smoke Dog, 18+.

Секретный состав — это всегда загадка! Кто сегодня выступит для зрителей? Знаменитый комик, чья фамилия давно гремит по самым громким шоу или недавно начавший свою карьеру и оттого вдвойне интересный артист? Этого сказать не сможет никто, но одно все-таки известно. Это точно будут профессиональные известные комики, участницы с шоу «Женский Стендап» на THT, Labelcom, «Открытый микрофон» на ТНТ и других популярных ТВ и YouTube-проектов.

Стендап в театрах Москвы

3, 4, 10, 11 февраля, ЗИЛ, 18+.

Новый формат стендап-шоу удивит всех зрителей тем, что выступления проходят в настоящем театре.

Команда опытных комиков сохраняет все лучшее от эталонного британского стендапа. За счет необычной локации каждый гость сможет полностью прочувствовать энергетику выступления, став его частью.

Состав, как и принято, секретный.

Это четыре опытных и успешных комика, чьи имена остаются в тайне до начала шоу. Артисты расскажут лучшие шутки, проверенные временем.

Все комики уже известны своими выступлениями в проектах «StandUp на ТНТ», «Стендап клуб на Трубной», «Вечерний Ургант», «Прожарка» и многих других.

3 февраля, Stand Up Патрики, 18+.

Сергей Орлов уже давно завоевал любовь зрителей со всей России и не только. «Народного комика» ценят за его простоту и откровенность. Его шутки актуальны для всех, а бессчетное количество историй из жизни всегда одна смешнее другой.

Каждое выступление Сергея Орлова — это возможность отпустить заботы, расслабиться и просто от души посмеяться в приятной компании.

11 февраля, Club #1, 18+.

Евгений Чебатков прославился своими интеллигентными шутками без мата и картиной мира, близкой многим зрителям. Но, несмотря на необычную легкость подачи материала, биография интеллигентного комика из Казахстана совсем нетипична. Он учился в Томске и Торонто, работал и радиоведущим, и копирайтером, и даже актером озвучки. Наверное поэтому артиста так приятно слушать, а его разносторонние шутки близки и понятны всем.

Детям

«Ночь перед Рождеством»

11 февраля, Московский театр иллюзии, 12+.

Как известно, канун Рождества — самое загадочное время в году, и как бы ни старались не угодить в приключения главные герои классической истории Н. В. Гоголя, им конечно же, это не удалось!

Спектакль рассказывает о приключениях кузнеца Вакулы, который ради красавицы Оксаны отправляется в долгий путь, чтобы достать царские черевички. Но кто же ему в этом поможет и какие трудности встретятся ему на пути?

Все подробности выяснятся на спектакле «Ночь перед Рождеством».

«Алиса в Стране чудес»

25 февраля, Губернский театр, 6+.

«Алиса в Стране чудес» — это давно полюбившаяся всем история Льюиса Кэрролла о девочке Алисе, которая случайно попала в Страну чудес и встретила там много удивительных героев: Белого Кролика, Шляпника, Чеширского кота, Мартовского Зайца и других.

Зрители спектакля по мотивам произведения окунутся в мир фантазии и воображения. Мир, в котором нет ничего невозможного!

Берите своих детей — и вперед, за Белым Кроликом!

«Золушка»

18 февраля, МХАТ Горького, 6+.

«Золушка» — любимая сказка о чувствах, способных творить чудеса, и о тех, кто преодолеет любые преграды на пути к своей мечте.

Спектакль по мотивам произведения не только перенесет юных зрителей в настоящее королевство, но и сможет их удивить!

С помощью новейших технологий добрая Фея откроет перед Золушкой волшебный мир Зазеркалья, где главная героиня из замарашки превратится в прекрасную скромную девушку и наденет лучший в мире наряд. Старомодную карету сменит аппарат поинтереснее. А в невероятном королевском дворце за Золушкой будет носиться новый незнакомец — Ускользающее Время.

Но, несмотря на неизбежные перемены, главное навсегда останется с нами, и, вопреки всему, добро победит!

«Остров сокровищ»

11, 25 февраля, РАМТ, 12+.

Спектакль «Остров сокровищ», поставленный по мотивам знаменитого приключенческого романа Роберта Льюиса Стивенсона рассказывает о молодом парне по имени Джим Хокинс, который случайно обнаруживает карту сокровищ и отправляется вместе с командой пиратов на поиски затерянных богатств.

На своем пути Джим и его товарищи сталкиваются с опасными приключениями, сражаются со злобными пиратами и разгадывают древнейшие загадки.