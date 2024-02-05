В московском метро состоялись первые три свадьбы в 2024 году

Сотрудники столичного ЗАГСа провели первые три свадьбы в московском метро на станции "Маяковская" в этом году, сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Первые свадьбы в транспорте в 2024 году! С 3 на 4 февраля в московском метро сотрудники столичного ЗАГСа провели три свадебные церемонии. Вместе с молодоженами на станции "Маяковская" были их близкие. Для гостей звучал традиционный Марш Мендельсона", - говорится в сообщении.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, московский метрополитен с 2021 года участвует в проекте "Новые адреса счастья" и предоставляет площадку для проведения свадебных церемоний. За это время на "Маяковской" поженилась 51 пара.