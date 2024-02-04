Москвичам рассказали о первых испытательных вагонах в метро 1930-х годов
В пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы рассказали о первом испытательном поезде, который 89 лет назад прошел от «Сокольников» до «Парка Культуры» с ответвлением до «Смоленской».
— Сейчас по линиям в основном ездят восьмивагонные поезда. Раньше составы были короче. Например, первый испытательный поезд состоял всего из двух вагонов: моторного и прицепного. А пассажиры поехали в уже четырехвагонных. С пятиминутным интервалом поезда ходили до января 1936 года, — говорится в сообщении.
Вагоны типа А изначально также были испытательными. Но после этого они еще 40 лет возили пассажиров столичного метро. Один такой состав был специально отреставрирован к 80-летию метрополитена, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что завершить строительство всех станций Троицкой линии столичного метрополитена планируется до конца 2028 года. Строительство линии будет реализовываться поэтапно.