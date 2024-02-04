Москвичам рассказали о первых испытательных вагонах в метро 1930-х годов

— Сейчас по линиям в основном ездят восьмивагонные поезда. Раньше составы были короче. Например, первый испытательный поезд состоял всего из двух вагонов: моторного и прицепного. А пассажиры поехали в уже четырехвагонных. С пятиминутным интервалом поезда ходили до января 1936 года, — говорится в сообщении.