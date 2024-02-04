Международную выставку-форум «Россия» посетил шестимиллионный гость
Шестимиллионный посетитель пришел на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила генеральный директор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.
— Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля. Выставке «Россия» ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо, — рассказала она.
Шестимиллионным посетителем стал москвич Дмитрий Ершов. Выставку он посетил вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.
Семья получила в подарок поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников, передает РБК.
25 января на выставке-форуме «Россия» прошла церемония зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь на выставку привезла семья Терентьевых — Михаил и Екатерина живут в браке уже четверть века и воспитывают шестерых детей. Удостоена чести зажечь очаг была чета Кузнецовых из Крыма.
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на ВДНХ хотя бы на летний период. По его словам, она является удачным экспериментом, и страна действительно за последние десятилетия достигла успехов, которые хотела бы продемонстрировать.