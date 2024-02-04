Международную выставку-форум «Россия» посетил шестимиллионный гость

Шестимиллионный посетитель пришел на Международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ. Об этом сообщила генеральный директор «Дирекции выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова.

— Сегодня у нас уникальный день — 4 февраля. Выставке «Россия» ровно три месяца, а еще у нас радостное событие — шесть миллионов посетителей! Всем наши гостям огромное спасибо, — рассказала она.

Шестимиллионным посетителем стал москвич Дмитрий Ершов. Выставку он посетил вместе с супругой Ириной и детьми — 11-летним Егором и шестилетней Лизой.

Семья получила в подарок поездку в Салехард на День оленевода. В ходе поездки они пройдут церемонию пересечения Полярного круга и получат именные сертификаты полярников, передает РБК.

25 января на выставке-форуме «Россия» прошла церемония зажжения всероссийского семейного очага «Сердце России». Огонь на выставку привезла семья Терентьевых — Михаил и Екатерина живут в браке уже четверть века и воспитывают шестерых детей. Удостоена чести зажечь очаг была чета Кузнецовых из Крыма.