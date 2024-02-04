МЧС предупредило москвичей о сильных осадках и гололеде 4 февраля

Согласно прогнозу синоптиков Росгидромет, в столичном регионе 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, гололед и ветер, порывы которого буду достигать 17 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Москвы.

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Москвичам рекомендуют снизить скорость на дорогах и соблюдать дистанцию. Также не следует парковать транспортные средства рядом с деревьями и шаткими конструкциями, совершать маневры и оставлять детей без присмотра.

— В ближайший час с сохранением до конца дня 4 февраля в городе Москве ожидаются осадки (дождь со снегом, мокрый снег). Местами гололед, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление юго-западного, западного ветра порывами 12-17 метров в секунду, — следует из публикации в Telegram-канале.

Средняя температура воздуха в феврале будет выше нормы, но погода может оказаться крайне неоднородной, с резкими изменениями. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, похожая ситуация сложилась в декабре, когда перепады температур оказались резкими и сильными.