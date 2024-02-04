Синоптик предупредил москвичей о 20-градусных морозах

В начале следующей недели в столице ожидаются похолодания, рассказал в разговоре с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов . Сначала снижение будет незначительным, однако к выходным температура может опуститься до 20 градусов ниже нуля.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в стране с 5 по 11 февраля. По его данным, в большинстве регионов будет чрезмерно тепло для начала последнего зимнего месяца. При этом в Москве на протяжении всей недели прогнозируется низкое давление — 723–725 миллиметров ртутного столба. В Петербурге и на северо-западе страны в начале недели ожидается температура от минус четырех до плюс одного градуса, а также дождь и снег. При этом со вторника, 6 февраля, в регион придет похолодание до 9–14 градусов мороза.