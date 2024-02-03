Метеоролог пообещал москвичам 20-градусные морозы

Метеоролог Шувалов пообещал москвичам 20-градусные морозы. Жители столицы насладились потеплением и появившимся вместе с ним ощущением скорой весны, да и хватит. Зиму никто не отменял и ещё придётся помёрзнуть. Причём, судя по прогнозу руководителя прогностического центра «Mетео» Александра Шувалова, сильно. Когда в сердце России придёт похолодание?

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Плюсовые отметки покажутся на термометрах в воскресенье, 4 февраля, а дальше постепенно градус начнёт снижаться.

Первые два дня новой недели встретят похолодание до –3...–6. Готовьтесь к приличному снегу. Он прекратится только к среде, 7 февраля.

В этот день будет уже 10 градусов холода, а в четверг, 8-го, столбики термометров приблизятся к –15.