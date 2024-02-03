Пресс-служба Московского зоопарка в субботу, 3 февраля, поделилась кадрами с необычным водным досугом семейства капибар.

На кадрах животные расположились в водоемах своего вольера и медитативно отдыхают. Первый выходной на уходящей неделе капибары решили посвятить банным процедурам.

— У семейства капибар СПА-суббота. Мама в бассейне, папа с детьми рядом, — следует из подписи к публикации.

Три детеныша капибары, которые родились летом в Московском зоопарке, оказались очень похожи по характеру на своих родителей Кузьму и Малую.

14 января Московский зоопарк показал будни «самых маленьких капибариков». На видео животные снуют по вольеру вместе с родителями и исследуют его территорию — от искусственных водоемов до потайных каменных проходов.

30 декабря стало известно, что у пары капибар Кузьмы и Малой из Московского зоопарка родилось уже третье по счету потомство — на свет появились двое малышей.