Собянин сообщил об открытии ярмарок выходного дня в Москве

Ярмарки выходного дня впервые заработали зимой. В десяти округах Москвы расположились 23 площадки, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин. Как уточнил мэр, на ярмарках можно приобрести овощи и фрукты, мясо и рыбу, молочную продукцию, хлеб и другие продовольственные товары.

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"В торговых павильонах комфортно находиться покупателям и продавцам. Конструкции оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционерами", – отметил он.

Площадки будут работать с 08:00 до 20:00 по пятницам, субботам и воскресеньям. С апреля по декабрь в столице также будут открыты 33 сезонные ярмарки выходного дня.