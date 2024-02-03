Новая выставка открылась в музее-панораме «Бородинская битва»

В музее-панораме «Бородинская битва» открылась выставка «Недаром помнит вся Россия». В экспозицию, приуроченную к 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, вошли иллюстрации к стихотворению «Бородино» и серия изделий из фарфора со знаменитыми строками.

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С этого произведения для большинства россиян начинается знакомство с Отечественной войной 1812 года. Поэт написал его в 1837-м, к 25-летию Бородинского сражения.

Во второй половине XX века стихотворение неоднократно публиковали как отдельное книжное издание с иллюстрациями известных советских художников-графиков. Рисунки сопровождали почти каждую строфу.

На выставке «Недаром помнит вся Россия» можно увидеть рисунки, над которыми в 1960-70-е годы работали художники Иван Архипов, Петр Корецкий, Павел Бунин, Владимир Колтунов.

Кроме того, в музее представили тематическую коллекцию фарфора. К 200-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года мастера Императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге выпустили серию тарелок, украшенных строками из стихотворения «Бородино».