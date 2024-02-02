В Москве пройдет фестиваль осетинских пирогов

Фестиваль осетинских пирогов пройдет в Москве в октябре в рамках празднования 250-летия присоединения Осетии к России, 240-летия со дня основания Владикавказа и 100-летия автономии республики. Об этом на пресс-конференции сообщила вице-премьер Северной Осетии Альбина Плаева.

"Проведение фестиваля осетинских пирогов в Москве было идеей администрации местного самоуправления Владикавказа. На эти цели был получен грант в Фонде культурных инициатив на 6,5 млн рублей и еще направят 3 млн рублей от муниципалитета. Праздник должен получиться грандиозным", - сказала Плаева.

Изначально планировалось провести фестиваль в парке Горького, но из-за работ по реконструкции площадку поменяли. Сейчас рассматривается парк искусств "Музеон" и другие.

Фестиваль пройдет в рамках праздничной недели в Москве, которая запланирована с 9 по 15 октября. Мероприятия пройдут в Зарядье, а также на исторической сцене Большого театра. Помощь в организации праздничной недели в Москве оказывает уроженец Северной Осетии, маэстро Валерий Гергиев.

"Мы соберем все наши лучшие номера, чтобы в полной мере поделиться с гостями и жителями Москвы нашей культурой", - отметила Плаева.

Масштабная программа рассчитана на весь год.