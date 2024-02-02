Москве предсказали понижение давления

В ближайшие выходные, 3 и 4 февраля, атмосферное давление в Москве будет понижаться. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик Александр Ильин.

В субботу давление составит 735 миллиметров ртутного столба, а в воскресенье опустится до 730 миллиметров. Затем понижение продолжится, добавил синоптик.

Температура в эти дни будет колебаться на околонулевой отметке. В субботу пройдет небольшой снег. Осадки усилятся в воскресенье, ожидается умеренный мокрый снег. Кроме того, в выходные стоит ждать порывистого юго-западного ветра.