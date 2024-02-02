В веткомитет Москвы не сообщали о собачьем яде на улицах столицы
В ветеринарный комитет не поступало сообщений об обнаружении яда для собак на улицах столицы. Также в московские клиники не поступали животные с признаками отравления такими веществами. Об этом в пятницу, 2 февраля, рассказали в пресс-службе комитета.
— На данный момент в наши ветклиники с подобным отравлением животные не поступали. Не было и обращений от жителей в комитет ветеринарии, — рассказали в службе.
В случае обнаружения подобных веществ следует немедленно обратиться в полицию. При возникновении подозрений на содержание в окрашенном снеге собачьего яда нужно направить его пробы в лабораторию, передает слова представителей комитета агентство городских новостей «Москва».
Так в веткомитете прокомментировали сообщения в социальных сетях о том, что в районах Измайлово и Пресненский хозяева собак обнаружили пятна на снегу, которые, предположительно, свидетельствуют о токсичном для животных веществе в сугробах.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев призвал владельцев собак останавливать животных от поедания снега на улицах из-за возможного содержания в нем токсичных веществ, в том числе реагентов. Они могут стать причиной сильной аллергической реакции.