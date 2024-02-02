В веткомитет Москвы не сообщали о собачьем яде на улицах столицы

В ветеринарный комитет не поступало сообщений об обнаружении яда для собак на улицах столицы. Также в московские клиники не поступали животные с признаками отравления такими веществами. Об этом в пятницу, 2 февраля, рассказали в пресс-службе комитета.

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— На данный момент в наши ветклиники с подобным отравлением животные не поступали. Не было и обращений от жителей в комитет ветеринарии, — рассказали в службе.

В случае обнаружения подобных веществ следует немедленно обратиться в полицию. При возникновении подозрений на содержание в окрашенном снеге собачьего яда нужно направить его пробы в лабораторию, передает слова представителей комитета агентство городских новостей «Москва».

Так в веткомитете прокомментировали сообщения в социальных сетях о том, что в районах Измайлово и Пресненский хозяева собак обнаружили пятна на снегу, которые, предположительно, свидетельствуют о токсичном для животных веществе в сугробах.