Почти 14 тыс многоквартирных домов отремонтировали в Москве с 2015 года

Около 14 тысяч многоквартирных домов капитально отремонтировали в Москве с 2015 года. Это почти половина он плана до 2044 года, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

© Фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

"Столичная программа капитального ремонта – один из самых масштабных проектов модернизации жилья не только в России, но и в мире. В нее вошли более 29,4 тысяч домов общей площадью свыше 290 миллионов квадратных метров", – отметил заммэра Петр Бирюков.

В рамках программы специалисты обновили более 9 тысяч фасадов, свыше 8 тысяч крыш, около 4,5 тысяч подъездов, а также заменили инженерные системы в более 10 тысячах домов.

Список работ определяют, учитывая срок службы инженерных сетей и их технического состояния. Зимой проводятся работы по ремонту электро- и газоснабжения, канализации, противопожарной автоматики, подвальных помещений, мусоропроводов и подъездов.

Обновление фасадов и плоских крыш организовывают с установлением устойчивых температур воздуха.

Кроме того, в Москве особо контролируется соблюдение сроков эксплуатации лифтов. В домах регионального оператора их меняют раз в 25 лет. В рамках программы специалисты заменили уже свыше 45,2 тысяч лифтов.