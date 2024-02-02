В поселении Кокошкино завершено строительство четырех домов

В поселении Кокошкино силами инвестора достроены четыре жилых корпуса. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

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Корпусам присвоен адрес: г. Москва, п. Кокошкино, ул. Аэростатная, д. 6, к. 3-6.

«Общая площадь четырех корпусов составила около 54 тысяч кв. метров. На прилегающей территории проведено комплексное благоустройство. Там разместились детские игровые площадки, зоны для занятий спортом и места для тихого отдыха», — отметил Андрей Бочкарёв.

По словам заместителя мэра, в корпусах на первых этажах предусмотрены колясочные, а на подземных уровнях – кладовые.

Новостройки входят в состав жилого комплекса «Новое Внуково», девелопер — группа «Самолет». Ранее здесь уже были введены 12 корпусов, рассчитанные на 2 200 квартир.

Как добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в ТиНАО сегодня широкий выбор жилых помещений: от индивидуального жилья до многоэтажных комплексов, где у большинства застройщиков выбор форматов с классическими и европланировками — от компактных студий до двухуровневых квартир с террасами.

«Жилье в Новой Москве отличается оригинальными дизайнерскими и инженерными решениями, функциональными планировками, безопасностью. Застройщики сдают максимально готовые к проживанию квартиры. Это дает клиентам экономию времени и средств. К примеру, партнерские соглашения заключены между застройщиками и производителями мебели, бытовой техники, что позволяет оптимизировать стоимость продукта. Квартиры в базовой комплектации зачастую передаются покупателям уже с кухонными гарнитурами и техникой», — пояснил Владимир Жидкин.