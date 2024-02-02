Собянин рассказал о строительстве станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Станция метро «Потапово» откроется к концу 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. «Потапово» сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутово и Новой Москвы», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «Потапово» станет новой конечной станцией Сокольнической линии, а протяженность перегона составляет 2,4 км. Это будет первая наземная отапливаемая станция в Москве. Кроме того, она полностью спроектирована с помощью BIM-технологий.