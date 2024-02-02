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Собянин рассказал о строительстве станции «Потапово» Сокольнической линии метро

Станция метро «Потапово» откроется к концу 2024 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

Собянин рассказал о строительстве станции «Потапово» Сокольнической линии метро
© РИА Новости

«К концу года Сокольническая линия метро станет на одну станцию длиннее. «Потапово» сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутово и Новой Москвы», – говорится в сообщении.

На сайте также опубликовано видео на данную тему.

В нем отмечается, что «Потапово» станет новой конечной станцией Сокольнической линии, а протяженность перегона составляет 2,4 км. Это будет первая наземная отапливаемая станция в Москве. Кроме того, она полностью спроектирована с помощью BIM-технологий.

Сейчас идет монтаж накрытия станции и продолжаются отделочные работы.

Рядом со станцией «Потапово» строят участок трассы «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Согласно видео, новые объекты улучшат транспортное обслуживание жителей трех поселений.

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Сергей Собянин
Москва