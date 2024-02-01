Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова поделилась видеороликом с озорными играми малышки-панды Катюши с бамбуком.

На кадрах видно, как детеныш балуется и перекатывается по разбросанным бамбуковым веткам. После очередного неловкого кувырка Катюша ложится на листья и начинает их грызть.

— Настроение хулиганить, — пошутила гендиректор столичного зоосада в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого Светлана Акулова поделилась кадрами игры малышки-панды Катюши с резиновым пряничным человеком. На видео медвежонок лежит на спинке и держит в одной из лапок игрушку. Вдоволь наигравшись, Катюша встает и кидает пряничного человечка на пол вольера.

Малышка-панда любит поозорничать и со своей мамой Диндин. В видеоролике, опубликованном Акуловой, Катюша всячески пытается пробраться в другую часть вольера, вход в который загородила ее мама.