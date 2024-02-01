Новую Третьяковку планируют закрыть на ремонт к концу 2025 года

Здание Новой Третьяковки могут закрыть на ремонт к концу 2025 года. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщила генеральный директор музея Елена Проничева.

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По ее словам, к этому времени здесь завершатся все выставки и начнутся соответствующие работы.

— Мы ожидаем, что к концу 2025 года выставки на улице Крымский Вал завершатся. И мы плавно будем закрывать это здание на реконструкцию и ремонтные работы. И уже более осознанно осваивать наше новое здание на набережной, — рассказала гендиректор галереи.

В то же время в 2024 году планируется открытие нового корпуса Государственной Третьяковской галереи на Кадашевской набережной, передает слова Проничевой агентство городских новостей «Москва».

В столице изменится расписание работы некоторых экспозиций Музея космонавтики. Здесь тоже запланирован ремонт. Так, с 22 января по 4 февраля желающие смогут посетить лишь часть выставок.