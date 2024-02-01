Собянин рассказал о строительстве трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе

Готовность участка от станции метро «Коммунарка» до улицы Поляны трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе составляет больше половины. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин .

— С его открытием: улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и района Южное Бутово, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, снизится транспортная нагрузка на МКАД, — отметил глава города.

В настоящее время специалисты обустраивают дорожное полотно, строят пешеходные переходы и перекладывают инженерные коммуникации. Запустить участок планируется в 2026 году, написал Собянин в своем Telegram -канале.

Кроме того, Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в столице завершат сразу несколько крупных транспортных проектов. Так, в Москве появится более 90 километров дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, в том числе специалисты полностью соединят МСД с автомагистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.