Аэропорт Шереметьево откроет терминал D для пассажиров с 1 июня

Авиакомпания «Победа» с 1 июня переведет все федеральные рейсы в терминал D аэропорта Шереметьево. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе компании.

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Рейсы сюда переведут из терминалов B и C.

— С 1 июня 2024 года обслуживание пассажиров внутренних воздушных линий авиакомпании «Победа» в полном объеме планируется производить в Терминале D Международного аэропорта Шереметьево (южный терминальный комплекс), — рассказали в службе.

Сейчас инфраструктуру аэропорта готовят к возобновлению обслуживания в терминале D. Пассажиров «Победы» заранее предупредят о статусе рейсов и о терминале, откуда будет осуществляться вылет, говорится в Telegram-канале Шереметьево.

В декабре стало известно, что «Победа» в 2024 году получит еще один самолет Boeing 737-800. Он начнет летать в середине следующего года. Таким образом, парк авиакомпании вырастет до 42 воздушных судов. Это будет борт прекратившей полеты на фоне санкций в 2022 году чартерной авиакомпании Royal Flight.