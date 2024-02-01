В этом году более чем на 30 перекрестках Москвы появится вафельная разметка. Это желтая сетка из диагональных линий, которую наносят в центре пересечения дорог. Она предупреждает водителя, что здесь нельзя останавливаться, так как возможно скопление машин. Благодаря разметке автомобилист понимает, что ему лучше не выезжать на перекресток, если он не уверен, что успеет пересечь его до того, как на светофоре загорится красный сигнал.

© Mos.ru

«Вафельная разметка разгружает перекрестки, благодаря чему скорые и спасательные службы могут оперативно прибыть на вызов. Проезд для автомобилистов также становится быстрее на 15–20 процентов. В столице есть уже более 250 перекрестков с такой разметкой. Ее наносят на участках с интенсивным движением и там, где были случаи блокировки перекрестка. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем улучшать условия движения в городе как для личного, так и для городского транспорта», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим ЛиксМаксим Ликсутов.

Несоблюдение правил дорожного движения — одна из причин локальных затруднений на дорогах. Например, это выезд на перекресток, где уже стоят машины. Порой водители хотят проскочить на мигающий зеленый сигнал светофора и, как следствие, остаются в центре пересечения дорог из-за уже скопившихся автомобилей. Тем самым они блокируют движение по другим направлениям, что может мешать проезду спасательных служб.

Поэтому для улучшения условий на пересечениях дорог с интенсивным движением в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) создают проекты по добавлению вафельной разметки. По правилам дорожного движения за остановку на вафельной разметке дольше пяти секунд предусмотрен штраф в размере тысячи рублей. Это нарушение фиксируют камеры.

В этом году по проектам ЦОДД такую разметку нанесут еще на 32 перекрестках. Так, она появится в ЦАО на участках: Спартаковская площадь — Третье транспортное кольцо, Ленинский проспект — проезд Апакова, Ленинский проспект — Безымянный проезд и Таганская площадь — улица Большие Каменщики. В ЗАО разметку нанесут на следующих участках: Давыдковская улица — Кременчугская улица, Боровское шоссе — Чоботовская улица, Боровское шоссе — улица Главмосстроя, Боровское шоссе — улица 50 лет Октября и Давыдковская улица — Кременчугская улица.