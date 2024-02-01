Посвященный балерине Максимовой маршрут появился на портале «Узнай Москву»
На портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут, связанный с жизнью балерины, актрисы и педагога Екатерины Максимовой. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.
Среди пяти локаций маршрута Большой Театр, где артистка выступала в течение нескольких десятилетий, Московское хореографическое училище, где Максимова начала свою карьеру актрисы и балерины, и дом для артистов Московского Художественного академического театра, где артистка жила со своей семьей. Москвичи и гости столицы узнают о творческом пути Максимовой, увидят места, где она училась и работала.
Все остановки отмечены на интерактивной карте: с ее помощью можно узнать подробности о той или иной локации и детали биографии балерины, передает официальный сайт мэра Москвы.
Авторский прогулочный маршрут для городского портала подготовила хореограф, режиссер актриса и педагог Школы-студии МХАТ Алла Сигалова. Он проходит через Российский институт театрального искусства, Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского и другие знаковые для артистки места.