Посвященный балерине Максимовой маршрут появился на портале «Узнай Москву»

На портале «Узнай Москву» появился прогулочный маршрут, связанный с жизнью балерины, актрисы и педагога Екатерины Максимовой. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы.

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Среди пяти локаций маршрута Большой Театр, где артистка выступала в течение нескольких десятилетий, Московское хореографическое училище, где Максимова начала свою карьеру актрисы и балерины, и дом для артистов Московского Художественного академического театра, где артистка жила со своей семьей. Москвичи и гости столицы узнают о творческом пути Максимовой, увидят места, где она училась и работала.

Все остановки отмечены на интерактивной карте: с ее помощью можно узнать подробности о той или иной локации и детали биографии балерины, передает официальный сайт мэра Москвы.