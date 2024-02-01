Москвичам рассказали о погоде 1 февраля

В четверг, 1 февраля, в столичном регионе ожидается пасмурная погода, весь день будет идти снег с дождем.

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Максимальная температура воздуха в Москве составит 0–плюс 1 градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус 1–0 градусов.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–6 метров в секунду, иногда его порывы будут достигать 12 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 736 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается снежная, облачная погода с прояснениями. Температурные показатели в этот период будут колебаться от нуля до минус десяти градусов. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.