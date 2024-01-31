В Москве открыта мемориальная доска Владимиру Чурову
Сегодня в Москве была торжественно открыта мемориальная доска председателю научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), послу по особым поручениям МИД России, писателю и публицисту Владимиру Чурову.
Она была установлена на здании штаб-квартиры РВИО, в котором Владимир Чуров работал с 2018 по 2022 год. Более семи лет он возглавлял Научный Совет Российского военно-исторического общества и активно занимался просветительской работой и подготовкой книг, посвященных отечественной истории.
- Владимир Евгеньевич работал в этом здании почти пять лет, проводя заседания Научного Совета РВИО. Он был большим энтузиастом и знатоком военной истории, автором многих интереснейших книг по истории нашего Отечества. Однако мало кто знает, что он стоял у истоков воссоздания Русского Императорского военно-исторического общества. Один из отцов воссоздателей современного общества, - сказал помощник президента РФ, председатель РВИО Владимир Мединский.
Говорить о Владимире Евгеньевиче и не сказать о его доброте и щедрости было бы неправильным, считает член научного совета РВИО, помощник заместителя Министра обороны РФ Александр Кирилин .
- Он всегда всем помогал. И даже, если обстоятельства жизни складывались так, что он должен был неприятное что-то человеку сказать или поправить его по службе, он все равно находил такие слова, чтобы смягчить эту неприятность, которая через него невольно приходила людям, - отметил Александр Кирилин.
С большим уважением вспоминают о Владимире Чурове и коллеги из Министерства иностранных дел.
- Для нас, более молодого поколения дипломатов, это действительно человек - Глыба, человек большого государственного масштаба. Но он всегда был максимально скромным, добрым и очень отзывчивым человеком. Он навсегда останется в наших сердцах как большой профессионал, как человек, который внес большую лепту в историю нашей страны. И большое спасибо от нас, дипломатической молодежи, за то, что мы имели возможность с ним работать и с ним общаться, - подчеркнул начальник отдела Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.
В церемонии открытия мемориальной доски приняли также жена Владимира Чурова - Лариса Чурова и сын - Евгений Чуров.