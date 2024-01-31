В Москве открыта мемориальная доска Владимиру Чурову

- Для нас, более молодого поколения дипломатов, это действительно человек - Глыба, человек большого государственного масштаба. Но он всегда был максимально скромным, добрым и очень отзывчивым человеком. Он навсегда останется в наших сердцах как большой профессионал, как человек, который внес большую лепту в историю нашей страны. И большое спасибо от нас, дипломатической молодежи, за то, что мы имели возможность с ним работать и с ним общаться, - подчеркнул начальник отдела Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Константин Колпаков.