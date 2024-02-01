На Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено движение

Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена восстановлено. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

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— Движение на Серпуховско-Тимирязевской линии осуществляется в соответствии с графиком, — следует из публикации в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Вечером 1 февраля на пути упал человек, из-за чего были временно увеличены интервалы движения поездов. Позже стало известно о смерти упавшего.

Аналогичный случай произошел в начале декабря на Большой кольцевой линии, однако движение было быстро восстановлено. 3 декабря движение поездов на восточном участке Арбатско-Покровской линии столичного метро было нарушено из-за человека на путях.1 декабря человек упал на пути на восточном участке Калининской линии метро.