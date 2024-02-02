Синоптик Вильфанд рассказал о «мартовской» погоде в Москве

«Это уже такие заметные морозы, и дневные температуры тоже отрицательные. И вся та талая вода, которая накопилась за последние дни рабочей недели, подмёрзнет. Будет сильная гололедица. Москвичей призывают к предельной внимательности. Будет очень скользко», — отметил специалист.