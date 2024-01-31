Собянин рассказал о развитии района Тропарево-Никулино

В Тропарево-Никулине активно развивают социальную и транспортную инфраструктуры. Об этом Сергей Собянин рассказал подробнее в своем телеграм-канале.

© телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

"Здесь уже запустили новые станции метро "Тропарево" и "Озерная" и шесть новых маршрутов наземного транспорта. Благоустроили участок Ленинского проспекта и парк Летчиков-испытателей, а также 47 детских и 15 спортивных площадок", – говорится в его публикации.

Кроме того, мэр напомнил, что в этом столичном районе появилась Академия спорта "Плейпарк", где есть возможность играть в теннис и футбол на крытых площадках.

Также в Тропарево-Никулине работают спортивный комплекс Академии фигурного катания "Ангелы Плющенко" и центр с ледовой ареной в Олимпийской деревне, добавил Собянин.

Что касается сферы здравоохранения, в этом районе начала принимать пациентов новая детская поликлиника, отметил градоначальник. Также, по его словам, город обновил главный корпус поликлиники № 8.

В свою очередь, на улице Академика Анохина открылась новая школа, а на Никулинской улице строится корпус школы № 1329 на 400 мест, рассказал Собянин.

Ранее стало известно, что столица выделила застройщикам 31 земельный участок для строительства социальных объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП) по итогам 2023 года.