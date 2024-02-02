Москвичам рассказали о мероприятиях в столице в Китайский Новый год

Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» с масштабной программой пройдет в столице с 9 по 18 февраля. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

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Начнется фестиваль 9 января с красочного шоу в Камергерском переулке: здесь перед жителями и гостями столицы выступят творческие коллективы из Китая. В торговых шале на Тверской площади будут продавать фигурки драконов, китайский чай, а также угощать традиционными блюдами Поднебесной. На Новом Арбате горожане смогут попробовать себя в старинной китайской настольной игре в го.

10 февраля в павильоне № 22 на ВДНХ откроется выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», где состоится театрализованное представление. В многофункциональном комплексе «Солнце Москвы» в этот день пройдет фестиваль китайской народной культуры. А в усадьбе Деда Мороза юные москвичи смогут встретиться с китайским зимним волшебником Шань Дань Лаоженом, передает официальный сайт мэра Москвы.