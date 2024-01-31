Москвичам рассказали о работе онлайн-сервиса «Поиск по архивам»
Пользователи просмотрели расшифрованные нейросетью документы на сервисе «Поиск по архивам» свыше 20 миллионов раз. Об этом в среду, 31 января, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— Несколько лет назад мы открыли онлайн-сервис «Моя семья» и разместили в нем оцифрованные метрические книги — документы, содержащие сведения о рождении, браке и смерти москвичей и жителей Московской губернии разных вероисповеданий, — рассказала она.
По словам заммэра, нейросеть «Поиска по архивам» училась читать рукописные тексты на основе сервиса «Моя семья». Ракова отметила, что за год работы нейросеть проанализировала более 10 миллионов страниц исторических документов.
10 января в Главархиве Москвы начали готовить к оцифровке кадры с фотопленок, которые москвичи сдали в 2023 году. «Вечерняя Москва» узнала о современных технологиях в архивном деле.
Столичному Главархиву 1 ноября исполнился 61 год. За время своего существования архивисты учреждения прошли колоссальный путь от использования в качестве хранилищ церковных зданий до открытия первого в России роботизированного кластера и использования онлайн-сервисов.