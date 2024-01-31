Собянин рассказал о работе центра по производству электробусов в Москве

В Москве уже больше 1,4 тысячи электробусов, которые обслуживают почти 120 маршрутов, сообщил Сергей Собянин на своем личном сайте. Он подчеркнул, что российская столица является номером один в Европе по количеству экологичного общественного транспорта.

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Мэр отметил, что переход на такой транспорт – один из важнейших аспектов национального проекта "Экология". До конца года в город поставят еще более 800 электробусов. По словам Собянина, при заказах таких объемов финальную сборку логично было разместить возле места эксплуатации. В связи с этим весной 2021 года совместно с ПАО "КАМАЗ" город открыл Центр по производству электробусов на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода.

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Собянин рассказал, что за прошедшее время СВАРЗ стал лидером по производству городского транспорта в стране. Москве это дало свыше 500 рабочих мест, обеспеченных социальными гарантиями правительства.

За неполные три года здесь собрали около 500 новейших моделей электробусов, причем 350 из них – в прошлом году. В сравнении с более ранней моделью они, они могут дольше обходиться без подзарядки, а в салоне используется адаптивное освещение.

В Сокольниках на электробусы устанавливают аккумуляторы, в салоне монтируют сидения, поручни, валидаторы, медиаэкраны, подключают беспроводной интернет и другое оборудование, а также оформляют в узнаваемом стиле Московского транспорта. Затем салон и электрику проверяют на герметичность. Последний этап – обкатка, после чего электробусы отправляются в парки и выходят на городские маршруты.

Кроме того, СВАРЗ является лидером по объемам техобслуживания городского транспорта. На базе предприятия действует многофункциональный сервисный центр по капитальному ремонту техники. В 2023 году там провели почти три тысячи техосмотров.

Еще одно направление работы СВАРЗ – производство современных остановочных павильонов. В прошлом году в Сокольниках сделали 1,5 тысячи остановок нового типа, 1,3 тысячи из них установили в Москве, а еще 200 передали Подмосковью для размещения возле станций МЦД.

Новые павильоны выполнены из нержавеющей стали и алюминия. Стенки из прозрачного триплекса не разбиваются на осколки в случае повреждений. На них есть освещение и видеонаблюдение. Они также оформлены в едином стиле Московского транспорта.

"Мы можем гордиться тем, что современная экологичная техника для работы на городских улицах производится и обслуживается в Москве", – заключил Собянин.