На ВДНХ появилась мультимедиа экспозиция романа "Война и мир"

Государственный музей Льва Толстого расширил границы: в 61 павильоне ВДНХ открылась мультимедийная экспозиция "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы", ставшая четвертым отделом музея в Москве - вместе с Музеем-усадьбой в Хамовниках, Литературной экспозицией на Пречистенке и Толстовским центром на Пятницкой.

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"Нам нужна была площадка, на которой можно было бы создать яркое, живое, оснащенное по последнему слову техники представление Толстого в Москве, - говорил на вернисаже генеральный директор Государственного музея Л.Н.Толстого Сергей Архангелов. - И мы решили в переданном нам павильоне 61 представить "Войну и мир" - книгу, в которой отразилась вся Россия".

... Капли воды и всполохи огня, проекции и крутящийся над головами шар, оптические панно - каждый шаг добавляет что-то новое к знакомству с главными героями эпопеи. А потом зритель должен выбрать, куда ему идти - в правый зал, посвященный мирной части романа, или в "военный" - левый. Направо шло больше.

" - Ну, мечи же! - сказал Ростов. Долохов с улыбкой взялся за карты..." Как известно, он выиграл в тот вечер 43 тысячи - и посетитель выставки может понять, как Федор это сделал: на экране медиастенда - зеленое сукно, на котором разложена колода. Читай правила штоса, в который играли Долохов с Ростовым, двигай пальцем по стеклу, мечи карты сам, делай ставку.

А вот Долохов, раненый, на снегу, к нему спешит (на электронном панно по иллюстрации Шмаринова) секундант, но Федор поднимает пистолет - и... "мажет". А при чем тут портрет Тургенева? Пояснения - тут же на соседнем экране.

Создатели выставки, специалисты Музея Толстого вместе с автором экспозиции, заслуженным художником России Александром Коновым, ведут зрителя мимо дворцов из первой половины романа, разбросанных по интерактивной карте Москвы начала XIX века, пасторальных пейзажей России, где скакал Николаша Ростов с охотничьим ружьем. Учат танцевать вальс, переставляя ноги по стрелкам на паркете на "раз-два-три" и следя за парой Наташа-князь Андрей из фильма Бондарчука.

В зале "Война" ты оживляешь на интерактивной карте Бородинскую битву, отслеживаешь по движущимся стрелкам движение казаков атамана Платова по французским тылам, греешься у мерцающего костра вместе с вышедшими из леса продрогшими французами...

Тут можно прогуливаться от одного интерактивного стенда до другого, а можно - как по выставке лучшей русской книжной графики. Дементий Шмаринов, Александр Апсит, Андрей Николаев, Леонид Пастернак, каждый в своем стиле и на своих материалах иллюстрируют эпизоды романа - и у каждого герои хоть и разные, но узнаваемые. Тонким пером выведенный "Пьер перед боем" Николаева, стоящий перед Долоховым на дуэли Пьер на плотном, контрастном шмариновском рисунке и Пьер - муж на акварели Апсита - это все он, не ошибешься и без подписи. Нелепый, раздумчивый, заботливый...

Государственный музей Льва Толстого на наших глазах ставит эксперимент, исследует вопрос - возможно ли великую книгу подать в облегченном, интерактивном, формате, в немалой степени ориентируясь на школьников и взрослых, желающих "освежить" классику.