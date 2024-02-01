Москвичам рассказали, какую погоду ждать в первый день февраля

Москвичей 1 февраля ожидают облачная погода, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, а также потепление до плюс трех градусов, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погода будет формироваться под воздействием теплого сектора атлантического циклона. Его центр при этом выходит на север Скандинавии.

В Москве и окрестностях в такой ситуации облачно, пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами гололедица. Максимальная температура воздуха в Москве плюс 1 — 3 градуса, в Подмосковье от минус 1 до плюс 4, — сообщил Леус.

Ветер в столице будет сменяться с юго-западного на западный. Кроме прочего, ожидается падение атмосферного давления на значения, которые заметно ниже нормы, уточнил синоптик.