— Если вы думаете, что еноты сейчас в спячке, то вот и нет. Большую часть времени эта банда действительно дремлет, но обязательно просыпается перекусить. У енотов совсем не глубокая спячка, скорее зимний сон — режим энерго- и жиросбережения, — говорится в публикации.