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«Режим жиросбережения»: в Московском зоопарке поделились видео с «бандой» енотов

Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 30 января, поделилась видео с «бандой енотов», которые, несмотря на зимний сон, выбрались перекусить.

— Если вы думаете, что еноты сейчас в спячке, то вот и нет. Большую часть времени эта банда действительно дремлет, но обязательно просыпается перекусить. У енотов совсем не глубокая спячка, скорее зимний сон — режим энерго- и жиросбережения, — говорится в публикации.

На опубликованном в Telegram-канале столичного зоосада видеоролике трое енотом лакомятся хурмой, виноградом и прочими угощениями посреди своего заснеженного вольера.

Манул Тимоша из Московского зоопарка в последнее время предпочитает прятаться от людских глаз, однако недавно он решил подышать свежим воздухом и показался в своем вольере.

Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопится ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии.

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