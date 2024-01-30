«Режим жиросбережения»: в Московском зоопарке поделились видео с «бандой» енотов
Пресс-служба Московского зоопарка во вторник, 30 января, поделилась видео с «бандой енотов», которые, несмотря на зимний сон, выбрались перекусить.
— Если вы думаете, что еноты сейчас в спячке, то вот и нет. Большую часть времени эта банда действительно дремлет, но обязательно просыпается перекусить. У енотов совсем не глубокая спячка, скорее зимний сон — режим энерго- и жиросбережения, — говорится в публикации.
На опубликованном в Telegram-канале столичного зоосада видеоролике трое енотом лакомятся хурмой, виноградом и прочими угощениями посреди своего заснеженного вольера.
Манул Тимоша из Московского зоопарка в последнее время предпочитает прятаться от людских глаз, однако недавно он решил подышать свежим воздухом и показался в своем вольере.
Сотрудники Московского зоопарка отмечают, что у манула Тимофея меланхоличное зимнее настроение и дикий кот неохотно выходит из своего дома. Тимоша выглядывает на заснеженную улицу и не торопится ступать на снежные сугробы, а предпочитает наслаждаться ими на расстоянии.