В Москве появилась улица Вартаняна
17 февраля первому из всех послевоенных разведчиков-нелегалов, Герою Советского Союза Геворку Андреевичу Вартаняну исполнилось бы 100 лет. Вартанян и его супруга Гоар Левоновна считаются одной из самых успешных пар в истории не только отечественной, но и мировой разведки. Далеко не все из ими сделанного раскрыто. А свой первый подвиг 19-летний Геворк и 16-летняя Гоар совершили в 1943 году. Во многом благодаря их усилиям в ноябре 1943 года была сорвана попытка немецких диверсантов одним ударом покончить со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, приехавшими в Иран для участия в Тегеранской конференции.
После войны Вартаняны работали в "особых" - нелегальных условиях в ста странах. Меняли фамилии, профессии. На разных континентах Гоар Левоновне пришлось трижды выходить замуж за своего мужа.
Их вклад в разведку, в обеспечение нашей с вами безопасности неоценим. И вот накануне 100-летнего юбилея Геворка Андреевича в Москве в районе Коммунарки появилась улица Вартаняна.
Она расположена близ школы №2070, носящей имя Героя. В школе создан небольшой, уютный музей, посвященный паре разведчиков. А совсем рядом - высоченный памятник Геворку Андреевичу, у подножия которого всегда лежат красные гвоздики.