В Москве появилась улица Вартаняна

17 февраля первому из всех послевоенных разведчиков-нелегалов, Герою Советского Союза Геворку Андреевичу Вартаняну исполнилось бы 100 лет. Вартанян и его супруга Гоар Левоновна считаются одной из самых успешных пар в истории не только отечественной, но и мировой разведки. Далеко не все из ими сделанного раскрыто. А свой первый подвиг 19-летний Геворк и 16-летняя Гоар совершили в 1943 году. Во многом благодаря их усилиям в ноябре 1943 года была сорвана попытка немецких диверсантов одним ударом покончить со Сталиным, Рузвельтом и Черчиллем, приехавшими в Иран для участия в Тегеранской конференции.