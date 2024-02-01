Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ
На ВДНХ подготовили благотворительную программу с героями известных мультфильмов. Об этом в четверг, 1 февраля, сообщил актер Константин Хабенский, фонд которого является организатором мероприятия.
— Мы рады, что уже в десятый раз встретимся на катке на ВДНХ с коллегами из других фондов, подопечными, волонтерами и сотнями детей и взрослых, которые вместе с нами станут участниками большого и доброго дела. Можно кататься на коньках в компании друзей и одновременно поддерживать подопечных сразу четырех фондов, — отметил он.
Акция состоится 3 февраля, в 12:00 начнется официальная церемония открытия, в рамах которой выступят актер и основатель благотворительного фонда Константин Хабенский, телеведущая Алла Михеева и многие другие знаменитости. В 12:40 на катке стартует массовый заезд в карнавальных масках: участники наденут красные носы (символ добрых открытых сердец) и совершат круг добра, взявшись за руки, передает официальный сайт мэра Москвы.
Жители столицы стали чаще участвовать в благотворительности, отметил недавно глава города Сергей Собянин. Так, собранные средства передают на оплату медицинских исследований, лекарств тяжелобольным детям, взрослым и не только.
В конце прошлого года мэр столицы Сергей Собянин принял участие в благотворительной акции «Елка желаний». Он снял с установленной во Владимирском зале Большого Кремлевского дворца елки три открытки, выполненных в виде шаров, с пожеланиями детей. Мальчик Сергей попросил о подарке-сюрпризе.