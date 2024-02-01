Москвичей пригласили на благотворительный день на катке ВДНХ

— Мы рады, что уже в десятый раз встретимся на катке на ВДНХ с коллегами из других фондов, подопечными, волонтерами и сотнями детей и взрослых, которые вместе с нами станут участниками большого и доброго дела. Можно кататься на коньках в компании друзей и одновременно поддерживать подопечных сразу четырех фондов, — отметил он.