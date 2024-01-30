Редкую белую ласку засняли в сугробах Царицынского парка

На опубликованном в сети видео зверек прыгает по снежным сугробам в поисках еды и плутает между ветвей парка. Ласка цветом своей шерсти сливается с зимнем пейзажем. Несмотря на морозную погоду, зверек ведет себя весьма активно.

В городе в разные периоды года можно наблюдать более чем за 270 видами птиц, больше половины из которых прилетают в столицу для зимовки. В холодное время года в Москве можно увидеть дятлов, воробьев, соек, поползней и даже пищух. Кроме того, в столице были замечены редкие коршун черный, осоед обыкновенный, цапля серая и зеленый дятел, а также заяц-русак, горностай, дятел седой.