Сергунина рассказала о высоком интересе дизайнеров к Московской неделе моды

Заявки на участие во второй Московской неделе моды подали 1038 дизайнеров из 72 регионов России. Об этом во вторник, 30 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

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По ее словам, в этом году организаторы недели моды приняли на 20 процентов заявок больше, чем в прошлом.

— О желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск, — рассказала Сергунина.

Она также отметила, что лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород и Казань. Первые же заявки были приняты из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. На мероприятие пригласили и иностранных дизайнеров, в частности из Китая, Индии и Турции. Экспертный совет отберет 60 лучших дизайнеров для участия в открытом маркете и еще 50 — в шоуруме для бизнеса.

Главными площадками мероприятия, которое пройдет с 1 по 8 февраля, станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон №75 на ВДНХ. Москвичи и гости столицы смогут увидеть открытые показы на площадке международной выставки-форуме «Россия», а также посетить фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. А в «Манеже» пройдут закрытые показы, встречи, мастер-классы и открытый маркет.