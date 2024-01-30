Сергунина рассказала о высоком интересе дизайнеров к Московской неделе моды
Заявки на участие во второй Московской неделе моды подали 1038 дизайнеров из 72 регионов России. Об этом во вторник, 30 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По ее словам, в этом году организаторы недели моды приняли на 20 процентов заявок больше, чем в прошлом.
— О желании презентовать свои коллекции на Московской неделе моды заявили дизайнеры из 151 города России. Среди них Калининград, Хабаровск, Тюмень, Севастополь, Краснодар и Томск, — рассказала Сергунина.
Она также отметила, что лидерами по числу заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Нижний Новгород и Казань. Первые же заявки были приняты из Медвежьегорска, Йошкар-Олы, Элисты и Ялты. На мероприятие пригласили и иностранных дизайнеров, в частности из Китая, Индии и Турции. Экспертный совет отберет 60 лучших дизайнеров для участия в открытом маркете и еще 50 — в шоуруме для бизнеса.
Главными площадками мероприятия, которое пройдет с 1 по 8 февраля, станут Центральный выставочный зал «Манеж» и павильон №75 на ВДНХ. Москвичи и гости столицы смогут увидеть открытые показы на площадке международной выставки-форуме «Россия», а также посетить фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts. А в «Манеже» пройдут закрытые показы, встречи, мастер-классы и открытый маркет.
В конце ноября в демонстрационном зале ГУМа прошел большой показ российских дизайнеров в рамках недели моды в Москве BRICS+ Fashion Summit, который был организован при поддержке правительства Москвы. Стилистикой показа было выбрано направление ретро-шик. На мероприятии собрались самые яркие звезды модной индустрии.