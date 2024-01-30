В Москве представили тематические "Тройки" с пандой Катюшей

Тематические "Тройки" с новорожденной пандой Катюшей выпустили в Москве, тираж ограничен. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Как уточнил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в общей сложности ведомство представило три варианта карт "Тройка" в честь маленькой панды из Московского зоопарка.

"Приобрести тематические карты "Тройка" можно на стойках "Живое общение", во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", а еще в интернет-магазине", – сказал он.

В конце августа 2023 года в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Малышку потом передадут в Китай, поскольку все панды мира принадлежат Пекину.

В начале октября детеныш открыл глаза, в конце ноября попытался встать на лапы, а уже 1 декабря начал ползать.