Более 1 тыс. тонн металла отправили на переработку в Москве

"Мы активно работаем над тем, чтобы пользоваться сервисом было просто и удобно - онлайн-заявки принимаются круглосуточно. Для развития сервиса мы изучаем потребности заказчиков и прислушиваемся к их мнению. Так, именно по инициативе горожан к перечню утилизируемых предметов были добавлены оконные и дверные проемы, макулатура, мелкая бытовая техника и электроника, а также пианино. По итогам доработок и обновлений сервиса в прошлом году на 42,6% выросло количество сданных на переработку вещей", - добавил заместитель руководителя департамента информационных технологий Москвы Борис Фролов.