«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и МО

Синоптики также рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первые два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения. В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров могут показать до минус 10 градусов. Метеорологи при этом предупредили, что в апреле будут сильные перепады атмосферного давления, что повлияет не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.