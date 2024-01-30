«Желтый» уровень опасности из-за гололедицы продлили в Москве и МО до 2 февраля
«Желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Москве и Подмосковье до 2 февраля. Об этом во вторник, 30 января, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
— Период предупреждения — до 21:00 2 февраля. Гололедица, — говорится в сообщении.
Аналогичное предупреждение действует и на территории Московской области, передает сайт Гидрометцентра.
Главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что январь в столице завершится аномальным атмосферным давлением, превышающим норму на 7–12 единиц, однако уже в начале следующего месяца ситуация кардинально изменится.
В первой декаде февраля температура воздуха в столице будет выше климатической нормы и достигнет плюсовых значений, рассказал «Вечерней Москве» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Таким образом февраль будет существенно отличаться от первых двух месяцев зимы.
Синоптики также рассказали, чего ожидать россиянам от погоды весной. По их мнению, первые два месяца можно назвать сумасшедшими с климатической точки зрения. В Москве и Санкт-Петербурге столбики термометров могут показать до минус 10 градусов. Метеорологи при этом предупредили, что в апреле будут сильные перепады атмосферного давления, что повлияет не только на метеозависимых, но и на здоровых людей.